Lapo Elkann: “La vera ricchezza è... la pace interiore”

Ha mille idee e gira il mondo a 360 gradi, ma quando si ferma a pensare alla sua ricetta per la felicità Lapo Elkann non ha dubbi: “La vera ricchezza è la costante ricerca di pace interiore, preservando la bontà verso gli altri e verso se stessi”. Al settimanale Chi rivela che la vera pace è equilibrio, benessere spirituale, inseguiti evitando di ferire il prossimo.

Ha trascorso l'estate veleggiando al largo di Portofino con Raz Degan che come lui pensa che la ricerca dia conoscersi, superare i propri limiti, entrare in contatto con se stessi. Poi Lapo si è trasferito a Sankt Moritz per qualche giorno di relax tra immersioni nel lago ghiacciato e gare di cricket e polo. Allenato e in forma, ora è pronto per ripartire con tanti progetti...