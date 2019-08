Lapo Elkann, crociera di passione con la nuova fiamma

L'amore tra loro è esploso, e non si nascondono più: Lapo Elkann ha proprio perso la testa per Laila Depina , modella di origine capoverdiana con cui fa coppia fissa da circa un mese. Il settimanale "Chi" li ha fotografati durante una crociera tra la Corsica, Saint Tropez e Portofino a bordo di una barca di lusso. Abbracci, baci, sguardi intensi: tra i due la passione è alle stelle.

Veleggiano nel mediterraneo a bordo di un charter da 80mila euro a settimana in compagnia di alcuni amici, tra cui Raz Degan che insieme a loro ha festeggiato il suo 51esimo compleanno. Lapo e Leila danno prova di grande feeling mentre si coccolano e si scambiano attenzioni. Lui sfoggia un fisico tonico e asciutto, lei è bellissima e sexy con i folti capelli ricci mossi dal vento, e in bikini mette in mostra un fisico perfetto. Elkann e la Depina si sono conosciuti a Londra, dove lei vive e lavora, grazie ad alcuni amici e a metà agosto erano già stati avvistati insieme a St. Moritz. Chiuso il flirt lampo con la russa Tanya Frolova, ora il rampollo di casa Agnelli non ha occhi che per la sua nuova fiamma. Sarà la volta buona?