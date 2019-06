John e Lapo sul motoscafo, guarda che sirenetti gli Elkann!

Insolito vedere John Elkann, 43 anni, a petto nudo che scruta l'orizzonte come un vecchio lupo di mare a bordo di un motoscafo nel golfo di Napoli. E poi scoprire che a bordo c'è anche il fratello Lapo, 41, nei panni dello zio premuroso e con loro anche la sorella Ginevra . Riunione di famiglia prima di annunciare l'arrivo di Sarri in casa Juventus nelle foto pubblicate dal settimanale Chi.

Qualche giorno di vacanza a Napoli per John con la moglie Lavinia Borromeo e i figli, Leone Mosè, Oceano Noha e Vita Talita, per Lapo in versione single (la modella con cui era stato paparazzato di recente non era al suo fianco) e Ginevra Elkann con il marito Giovanni Gaetani dell'Aquila d'Aragona e i figli, Giacomo, Pietro e Marella.



Hanno veleggiato lungo la Costiera Amalfitana tra sole e tuffi in mare. Il più impegnato è stato zio Lapo attento a dividersi equamente tra i sei nipotini che lo reclamavano.