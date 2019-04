Lapo Elkann, che zio alla moda!

Lo zio che tutti vorrebbero, Lapo Elkann . A Roma con la famiglia, è stato fotografato da "Chi" mentre giocava a palla in strada con i nipoti Marella, 4 anni, e Pietro, 6. Passaggi, dribbling e tante risate, sotto gli occhi divertiti di Ginevra Elkann e il marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona . Il rampollo di casa Agnelli è stato pizzicato dal settimanale anche all'aeroporto, dove indossava un completo rosa che non passava certo inosservato.

A pranzo con la sorella, il cognato e i nipoti in un noto ristorante di Campo de' Fiori, Lapo ha tirato fuori il suo lato più spensierato. Look comodo e casual, con sneakers e occhiali da sole, si è divertito a giocare a calcio con i bambini. Tutt'altra storia l'outfit sfoggiato in aeroporto: un completo total pink di grande tendenza... d'altronde da un fashion addicted come lui non ci si poteva aspettare nulla di diverso.