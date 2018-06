Lapo Elkann, baci di passione con Gala Kalchbrenner: per lei vuole cambiare vita

A gennaio era volato in Brasile con la modella pugliese Cristina Saracino . Ad aprile però era già tutto finito e adesso rieccolo, negli scatti in esclusiva sul settimanale "Chi", con una bionda, con la quale era stato già immortalato a Milano, Gala Kalchbrenner, giovane gallerista svizzera. Con lei il rampollo di casa Agnelli scambia baci appassionati in Costiera Amalfitana, su uno yacht in mezzo al mare...

Weekend super romantico quindi per l'imprenditore playboy alle prese con una nuova fiamma, per la quale pare abbia deciso di cambiare vita e di andare a vivere a Londra. La coppia è stata sorpresa mentre si scambia baci e tenerezze in mare e in yacht, sotto gli occhi di Stefano De Martino, ospite di Lapo. E durante questa mini-vacanza d'amore il rampollo di casa Agnelli si esibisce anche in varie serie di flessioni sotto il sole per mantenersi in forma.