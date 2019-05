Lapo Elkann tra gli alpini... con il suv giallo

Una volta tanto il look di Lapo Elkann è classico e sobrio: il settimanale "Chi" l'ha fotografato in completo blu, camicia celeste e sneakers. Ma non poteva certo mancare un "accessorio" unico e appariscente: e infatti il rampollo di casa Agnelli è al volante di un vistoso suv giallo. Impossibile che passi inosservato mentre guida per le vie di Milano o quando scende per chiacchierare con un gruppetto di alpini.