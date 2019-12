La rinascita di Lapo Elkann: "Lotto contro le dipendenze" 

Con la sua vita piena di eccessi, fatta di party sfrenati, amori appassionati e vacanze di lusso, ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa. Ora, a 42 anni, Lapo Elkann ha deciso di cambiare totalmente vita. Il suo impegno va adesso alla lotta contro le dipendenze, di cui lui stesso è stato vittima, come racconta in un'intervista al settimanale Grazia.

La prima tappa del suo viaggio di rinascita è la messa in vendita di alcuni pezzi del suo guardaroba: il ricavato andrà alla LAPS (Libera Accademia Progetti Sperimentali) di cui lo stesso Elkann è il fondatore: "Avevo voglia di mettere insieme tre anime che mi appartengono: il mio impegno sociale, la creatività e la sostenibilità".

E' un Lapo tutto diverso da quello che abbiamo conosciuto in questi anni, che lotta in prima linea nella lotta contro le dipendenze da internet, smartphone, videogame e social network. "So di che cosa si tratta, avendole vissute sulla mia pelle". Ma adesso, per lui, è acqua passata: "Non bevo più, non uso sostanze e da due mesi ho anche smesso di fumare".

"Da bambino - racconta nell'intervista - mi sono trovato ad affrontare situazioni difficili, dagli abusi sessuali alla dislessia fino ai problemi legati all'apprendimento di cui ho sofferto e soffro tutt'ora... Mi sono messo a disposizione degli altri per dare aiuto, amore e appoggio ai bambini e adolescenti alle prese con le stesse situazioni".

Aiutare gli altri, dare l'esempio e restituire quello che ha avuto sono gli obiettivi che il rampollo di casa Agnelli si è prefissato in questa sua "nuova vita". "Mi occupo delle mie aziende e contemporaneamente faccio solidarietà - ha spiegato- Sento che è venuto il momento di dare di più al prossimo. Sia perché questo fa stare bene me, sia per essere più utile agli altri".

