Addio a Giorgio Armani, Capasa (Camera della moda): "Speravamo fosse eterno e in qualche modo lo è"

"Speravamo che Giorgio Armani fosse eterno e in qualche modo è eterno", con queste parole Carlo Capasa, Presidente della Camera della moda ha voluto ricordare Giorgio Armani, scomparso a Milano il 4 settembre all'età di 91 anni.
Capasa ha affidato il suo personale ricordo a "Diario del Giorno", il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini. "Lascia uno stile che è per sempre - ha aggiunto Capasa -, è un'icona di uno stile unico che ha affermato in tutto il mondo e che ha messo al centro il Made in Italy in un'accezione che era solo sua, sia dello stile, sia della vita".
Capasa ha poi ricordato le tante iniziative e attività che ha svolto in questi anni Armani: "Lui è stato uno dei fondatori della Fashion Week milanese - ha aggiunto il Presidente della Camera della moda -, è stato uno dei padri fondatori della moda per come la intendiamo oggi. Credo che sia una persona che è nel cuore di tutti noi, fa parte di tutti noi. Oggi lo perdiamo ma è lì per sempre".
