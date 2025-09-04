Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Addio a Giorgio Armani, Capasa (Camera della moda): "Speravamo fosse eterno e in qualche modo lo è"

04 Set 2025 - 16:34

"Speravamo che Giorgio Armani fosse eterno e in qualche modo è eterno", con queste parole Carlo Capasa, Presidente della Camera della moda ha voluto ricordare Giorgio Armani, scomparso a Milano il 4 settembre all'età di 91 anni. 

"Un'icona"

 Capasa ha affidato il suo personale ricordo a "Diario del Giorno", il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini. "Lascia uno stile che è per sempre - ha aggiunto Capasa -, è un'icona di uno stile unico che ha affermato in tutto il mondo e che ha messo al centro il Made in Italy in un'accezione che era solo sua, sia dello stile, sia della vita".

"Uno dei padri fondatori della moda"

  Capasa ha poi ricordato le tante iniziative e attività che ha svolto in questi anni Armani: "Lui è stato uno dei fondatori della Fashion Week milanese - ha aggiunto il Presidente della Camera della moda -, è stato uno dei padri fondatori della moda per come la intendiamo oggi. Credo che sia una persona che è nel cuore di tutti noi, fa parte di tutti noi. Oggi lo perdiamo ma è lì per sempre".  

