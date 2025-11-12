Porto di Gioia Tauro, sequestrata cocaina per 30 milioni

Oltre 175 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La sostanza stupefacente, suddivisa in 154 panetti, era occultata in tre container che trasportavano polpi e gamberi surgelati. Due, provenienti dall'America Latina, erano destinati in Italia e in alcuni Paesi dell'Europa dell'Est. I container bloccati sono stati sottoposti a un'approfondita scansione radiogena, con un controllo successivo attraverso l'utilizzo dei cani antidroga. La vendita della droga avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30 milioni di euro.