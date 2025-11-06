Torino, cocaina nascosta nel doppio fondo della valigia: arrestato viaggiatore da Lima

La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto 9 chili di droga nello scalo di Caselle
All'aeroporto 'Sandro Pertini' di Torino, la Guardia di Finanza ha intercettato un passeggero di 40 anni proveniente da Lima, in Perù, via Parigi. L'uomo, di origine peruviana, è stato fermato dopo che il suo comportamento ha insospettito i militari della Compagnia di Caselle Torinese. Durante l'ispezione del bagaglio da stiva, i Finanzieri e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto un doppio fondo nella valigia. All'interno, insieme alle imbottiture di zaino, borselli e gilet, erano nascosti 8,6 chilogrammi di cocaina pura. Il corriere è stato arrestato con l'accusa di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro sul mercato.
Un intervento rapido e coordinato che conferma l'efficacia dei controlli di frontiera nello scalo piemontese.