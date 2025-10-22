Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti

Stefania Nobile (che nel 2013 aveva finito di scontare la pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite con la madre) non era accusata di spaccio di cocaina, reato contestato, invece, a Lacerenza assieme allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione. Il 17 aprile, inoltre, la 60enne, che si sarebbe occupata della parte amministrativa e contabile dei due locali notturni, aveva scelto di farsi interrogare. Una scelta che era già stato un segnale di collaborazione agli accertamenti. Il "core business", avevano scritto i giudici del Riesame, era la "messa a disposizione di ragazze e stupefacente e non certo solo dell'alcol" e "l'offerta di prostitute", intesa come "disponibilità e trasporto a domicilio", era "finalizzata a garantire che la clientela consumasse alcol" e poi al "raggiungimento di un proprio personale tornaconto".