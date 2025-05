Gino Cecchettin parla con il 19enne che aveva descritto Turetta come un "esempio" | Il giovane: "Ho pianto"

Il giovane aveva scritto sui social "cose da comprare: mappa d'Italia, scotch, sacchi dell’immondizia, coltelli, soldi per la benzina. Turetta esempio modello". Il 19enne era stato fermato dai carabinieri, in Veneto, mentre in treno cercava di raggiungere l'ex fidanzata che l'aveva denunciato per maltrattamenti. Addosso gli investigatori gli avevano trovato le forbici con cui avrebbe terrorizzato l'ultima volta la ragazza. Ora, secondo quanto riporta Il Gazzettino, il giovane è ricoverato in ospedale, nel reparto di Psichiatria, e gli verrà notificato il divieto di avvicinamento alla ex con braccialetto elettronico. La sua ex fidanzata, invece, si trova in una struttura protetta.