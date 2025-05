Giulia Cecchettin, il padre: "A chi dice 'Turetta modello' vorrei far provare una settimana in carcere"

"Che modello può essere una persona che deve passare i prossimi anni della propria vita in carcere? Vorrei far provare a quel ragazzo che ha scritto questo una settimana di vita di Turetta, oggi". Gino Cecchettin parla così di un ragazzo di Ferrara che ha minacciato la fidanzata e ha citato come esempio l'assassino di sua figlia, Filippo Turetta.