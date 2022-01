Gimbe: "Contagi +49%, ricoveri +31% e intensive +20% in una settimana"

Il 76% dei ricoveri in area medica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati. Il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non vaccinati. Lo riferisce Aopi, l'Associazione degli ospedali pediatrici italiani, che ha attivato un sistema di monitoraggio settimanale dei pazienti Covid - bambini e adolescenti - ricoverati sia in area medica sia in area critica. La raccolta è stata effettuata nella giornata del 10 gennaio dalle 15 realtà italiane più importanti nell'ambito delle cure di più piccoli e giovanissimi.