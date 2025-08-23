Gignod (Aosta), scomparsa 16enne: vista ultima volta a festa di paese

Una ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, risulta scomparsa da venerdì sera. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno svolgendo accertamenti e hanno attivato le ricerche. La giovane è stata vista per l'ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo, durante una festa di paese. La giovane è alta un metro e 65 centimetri, occhi castani come i capelli che porta lunghi all'altezza delle spalle e con mèches biondo scuro. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloncini neri con due strisce bianche sui lati, top bianco e felpa rosa, stivali verdi. La madre della 16enne: "L'ultimo contatto, con una sua amica è di sabato mattina, attorno alle 5:30, alla stessa ora ha mandato un messaggio anche al suo ragazzo, ma il contenuto non era nulla di preoccupante".