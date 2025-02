Gianluca Vacchi e la maxi villa in Sardegna: chiuse le indagini, rischia il processo

La Procura di Tempio Pausania (Sassari) ha concluso le indagini sulla lussuosa villa di Gianluca Vacchi a Porto Cervo, sulla Costa Smeralda. L'immobile, ancora in parte in costruzione, era stato posto sotto sequestro per permettere agli agenti del Corpo Forestale di eseguire le verifiche. Dalle indagini è emerso la villa è stata edificata in una zona a elevato rischio idrogeologico e di frana, senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'ente competente e senza uno studio geologico. La Cassazione ha confermato il sequestro. Ora l'ufficio inquirente dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio per gli indagati, Vacchi incluso.