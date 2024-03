Non solo Vacchi e Sal, nel mirino del Fisco la Tiktoker che diceva: "Ho speso 30mila euro in 4 giorni"

Una perfetta sconosciuta al Fisco, ma notissima a milioni di utenti di Instagram, TikTok e Onlyfans ai quali mostrava mazzette di banconote.

"Ho speso 30mila euro, li ho spesi a marzo, dal 1° al 4 marzo", diceva giusto un anno fa, in un video social di pochi secondi che fece scalpore, Giulia Ottorini, 21enne, divenuta reginetta del virtuale da 3,3 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Per l'occasione mostrava loro il conto corrente, precisando che di quella somma spesa, 9.800 euro erano in contanti. "Spendo una follia, sto cercando di non piangere", commentava. Un'altra bolognese come la Ottolini, Eleonora Bertoli, 27 anni, influencer dal 2019 per sfuggire al cyberbullismo, pizzicata dall'indagine amministrativa delle fiamme gialle. Anche lei sconosciuta al Fisco, per i suo 1,6 milioni di follower su Instagram, guadagna tra pubblicità, collaborazioni con aziende e contenuti su Onlyfans "80mila euro a post", come riferisce Il Corriere della Sera. Ma non basta. Con loro e Vacchi e Louis Sal anche cinque sexworker delle piattaforme per adulti. Con il lieto fine. "Tutti i sanzionati hanno collaborato e versato all'erario gli importi dovuti", annunciano gli investigatori quantificando l'evasione complessiva in 11 milioni di euro.