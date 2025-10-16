Logo Tgcom24
Cronaca
il corpo trovato 8 mesi dopo la scomparsa

Il giallo di Alessandra Ollari, trovata morta un anno e mezzo fa: celebrati i funerali, ma resta il mistero

Dall'autopsia nessuna risposta sulle cause della morte. Ora si attendono i risultati delle perizie richieste dalla Procura

16 Ott 2025 - 09:24
© Ansa

Dopo un anno e mezzo, la Procura di Parma ha dato il nulla osta per la sepoltura di Alessandra Ollari, la donna uscita di casa nel giugno 2023 a Calestano e scomparsa: i resti del suo corpo vennero ritrovati nel febbraio 2024 in un'area verde, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Dopo aver inizialmente ipotizzato la scomparsa volontaria, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. Ma l'autopsia non è riuscita a stabilire le cause della morte. Così il procuratore capo Alfonso D'Avino ha richiesto due consulenze specialistiche: in attesa dell'esito è arrivato il via libera ai funerali, che si sono svolti nella chiesa del paesino del Parmense in cui la donna viveva.

Cadavere ritrovato a Parma, l’affittuaria di Alessandra Ollari: "Scomparsa a giugno? Non la sentivo da un anno"

Dopo la scomparsa, il compagno aveva raccontato che Alessandra Ollari, 53 anni, era uscita per fare la spesa. Ma non aveva mai fatto ritorno a casa. E otto mesi dopo la scomparsa, che inizialmente era stata attribuita a un allontanamento volontario, era stato ritrovato il corpo. Dato che l'autopsia non era riuscita a dare risposte certe, la Procura ha richiesto due consulenze specialistiche. La prima è stata affidata all'antropologa forense Giulia Caccia, e la seconda al medico legale ed entomologa Valentina Bugelli, responsabile della Medicina legale di Parma.

Al momento non è trapelato nulla sull'esito degli accertamenti, ma secondo quanto scrive la Gazzetta di Parma i due specialisti si sarebbero concentrati in modo particolare su una possibile lesione dello ioide, l'osso alla base del collo che può fratturarsi in caso di strozzamento o strangolamento. E il procuratore stesso non si è sbilanciato: al quotidiano, si è limitato a sottolineare che "al momento, nulla si può dire: si tratta di esami molto complessi". Le conclusioni non sono state ancora notificate nemmeno alle parti offese, cioè i parenti di Alessandra e al compagno, i cui consulenti hanno potuto comunque assistere agli accertamenti.

