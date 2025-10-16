Il giallo di Alessandra Ollari, trovata morta un anno e mezzo fa: celebrati i funerali, ma resta il mistero

Dopo la scomparsa, il compagno aveva raccontato che Alessandra Ollari, 53 anni, era uscita per fare la spesa. Ma non aveva mai fatto ritorno a casa. E otto mesi dopo la scomparsa, che inizialmente era stata attribuita a un allontanamento volontario, era stato ritrovato il corpo. Dato che l'autopsia non era riuscita a dare risposte certe, la Procura ha richiesto due consulenze specialistiche. La prima è stata affidata all'antropologa forense Giulia Caccia, e la seconda al medico legale ed entomologa Valentina Bugelli, responsabile della Medicina legale di Parma.