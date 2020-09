Ghali chiede giustizia per Willy: "Mi ha ricordato episodi in cui l'ho scampata per un pelo"

Ghali, nel lungo post, ha anche confessato di aver vissuto episodi simili, che, per fortuna, hanno avuto un altro epilogo: "Mi ha fatto tornare in mente alcuni episodi della mia vita in cui l'ho scampata per un pelo, in cui aspetti che si stanchino di tirare calci e pugni, in cui chiedi pietà e il perché sperando di riuscire ad alzarti da terra".

"Che questo sia l'ennesima sveglia per quanto sia inimmaginabile il dolore dei suoi cari. E' così egoista fare di una tragedia una lezione ma infondo spero che lo sia per tutti. Siamo stanchi, il pentimento tardivo non serve a nulla in casi come questo. Giustizia per Willy", ha concluso il rapper.