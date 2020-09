Omicidio Colleferro, il collega di Willy: "Le parole non bastano per spiegare il dolore che proviamo"

"Lavorava proprio al mio fianco. Davanti a me ho la sua immagine, quella di un ragazzo bravo, gentile ed educato". Il ricordo rotto dall'emozione di Mohammed "Mimmo" Abdelnabi, cuoco e collega di Willy Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. "Le parole di scuse e di condoglianze non bastano per esprimere il dolore che proviamo. Per me chi uccide una persona non è umano", ha continuato il cuoco, rivolgendo un appello ai giudici per "dare il massimo della pena".