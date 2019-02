Genzano, la reazione indignata della comunità: "Bisognerebbe tagliargli la testa"

Non credono ancora a ciò che è successo a pochi metri dalle loro abitazioni. Gli abitanti di Genzano, il comune romano sotto shock per la violenza inaudita sulla piccola Alice da parte del compagno della madre, sono esterrefatti: "A una persona che fa una cosa del genere bisognerebbe tagliare la testa", dice una signora seduta al bar.



Nello stesso locale, un signore, sfogliando un giornale, esprime il suo parere ai microfoni di "Mattino Cinque": "Sono cose da pazzi. Stento ancora a crederci. Inoltre leggo che lei è ancora innamorata di lui, nonostante le abbia quasi ammazzato la figlia…”. E anche se la comunità di Genzano non è sconfinata, la coppia era poco conosciuta, come racconta una vicina di casa: "Non li frequentavo, li vedevo passare ma credo si siano trasferiti qui da poco. Non ho mai avuto occasione di parlarci".