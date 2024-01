Genova, uccise un peruviano con una freccia: condannato a 23 anni

Tgcom24

"Mi fido della giustizia italiana, è andato tutto bene", ha dichiarato Zena Lopez, la compagna di Javier Alfredo Miranda Romero, dopo la sentenza di condanna per l'arciere Evaristo Scalco. I giudici ha disposto il pagamento complessivo di provvisionali alle parti civili di 500mila euro.

"C'è una parziale soddisfazione - ha detto l'avvocata Francesca Palmero che assiste Lopez e il figlioletto -. Quello che ci interessava è che fosse fatta giustizia".

"E' una sentenza che ha colto l'assurdità di un ergastolo per una persona come Scalco. Per noi - hanno spiegato gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa che lo assistono - però non è un omicidio volontario e non ci sono nemmeno i futili motivi. Questa è una tragedia umana e il dramma rimane".