Cronaca
emerse fratture durante l'autopsia

Genova, morta cadendo dalle scale dopo un litigio col compagno: "Non escluse brutali percosse"

L'uomo è indagato per omicidio preterintenzionale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella relativa alla possibilità che la vittima sia stata picchiata violentemente e poi forse scaraventata dalla balaustra

03 Set 2025 - 17:25
© Ansa

© Ansa

Evelinndel Moori Chamorro, cittadina peruviana di 30 anni morta a Genova la notte tra domenica e lunedì per la caduta dal sesto piano dopo una lite con il compagno, potrebbe essere stata picchiata in modo brutale e poi forse scaraventata dalla balaustra. E' un'ipotesi su cui lavorano gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Giuseppe Longo. Dai primi risultati dell'autopsia sono emerse infatti più fratture di quelle riscontrate al momento del primo esame sul posto. Inizialmente erano state rilevate una frattura alla gamba e una alle costole.

Il compagno indagato per omicidio preterintenzionale

 Il compagno, un connazionale di 32 anni, risulta indagato per omicidio preterintenzionale. L'iscrizione è un atto dovuto proprio per compiere gli accertamenti irripetibili e poter nominare un consulente di parte. Intanto la squadra mobile sta ascoltando testimoni e familiari, compreso l'uomo per verificare la ricostruzione dell'accaduto.

genova

