Genova, malore a una festa: un 15enne muore a casa di amici | Trovati guantoni da boxe: il giallo del mini-incontro

Un 15enne è morto per un malore a Genova, nel quartiere Castelletto.

Il ragazzo si trovava nell'appartamento di un amico per una festa, a cui stavano partecipando 15 coetanei. Sono stati gli altri ragazzi a chiamare i soccorsi quando si è sentito male. I medici del 118 hanno tentato più volte di rianimarlo, senza successo. Sono quindi arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile per una ricognizione nella casa e hanno escluso che il decesso sia dovuto all'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Nell'appartamento c'erano però guantoni da box, che i ragazzi hanno confermato di aver usato per simulare mini-incontri. E il 15enne è svenuto poco dopo il suo turno.