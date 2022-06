Malore dopo una festa nel Catanese: 18enne muore dopo la somministrazione di un tranquillante

Avrebbe accusato un malore al rientro da una festa di una amica, poi la corsa alla guardia medica più vicina e la morte poco dopo la somministrazione di un tranquillante.

Chiara La Spina aveva 18 anni e viveva a Fiumefreddo di Sicilia, è stato il padre ad accompagnarla dai sanitari in servizio in quel momento a Mascali, sempre nel Catanese, e a informarli sulle allergie di cui soffriva la figlia. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.