Lazio, 13enne muore dopo aver mangiato un panino col salame

Una pomeriggio di sole, le vacanze di Pasqua appena cominciate, una passeggiata con le amiche.

Ma per una ragazzina, dell'età di 13 anni, giovedì scorso è stato l'ultimo giorno di vita. Si era fermata a mangiare un panino con il salame a Fondi, in provincia di Latina, ma poco dopo aveva iniziato a sentirsi poco bene e aveva deciso di rientrare a casa. Davanti ai genitori ha cominciato a respirare sempre con più difficoltà. Inutili i soccorsi del 118, inutili le manovre per rianimarla, la ragazzina è morta in pochissimi istanti prima del trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio.