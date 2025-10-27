Genova, lite in centro: 22enne incinta accoltellata da una coetanea

A Genova una giovane di 22 anni incinta è stata ferita con una coltellata all'addome da una sua coetanea durante una lite scoppiata nel centro storico di Genova. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica in piazza Santa Fede. La ragazza è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario e trasferita d'urgenza all’ospedale Galliera, dove i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un mezzo del 118. Secondo una prima ricostruzione, le due giovani, che si conoscevano, avrebbero iniziato a discutere animatamente, fino a quando una di loro avrebbe estratto un coltello colpendo l’altra. La presunta aggreditrice è stata già identificata dagli agenti, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e i motivi della lite.