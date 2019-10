Genova, il supertestimone: "I miei report sui ponti in Liguria sono stati modificati"

"La mia valutazione rappresentava lo scenario peggiore, mi aspettavo fosse stata presa in considerazione per i calcoli relativi alla sicurezza", e invece si è accorto che una "manina" aveva cambiato la percentuale di rischio da lui stimata per evitare interventi sulla sicurezza dei viadotti. A parlare è Alessandro Costa, tecnico della società Spea addetta alle manutenzioni per conto di Autostrade, che racconta delle pressioni dall'alto.