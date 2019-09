Atlantia, report falsi su viadotti: sospesi 6 dipendenti | Cda Spea rimette il mandato

La società ha inoltre reso noto che per lunedì è stato convocato in via straordinaria un consiglio di amministrazione di Autostrade, in cui si saranno valutate ulteriori iniziative a tutela della società stessa.



Di Maio: "Avanti su revoca concessioni" - "Su Autostrade - ha fatto sapere Luigi Di Maio - andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, ad un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura ha nascosto le carenze manutentive: mi fa piacere che pure per il Pd questa parola non sia più un tabù".



Report viadotti, cda Spea rimette il mandato: sospesi 4 dipendenti - Il Consiglio di amministrazione di Spea Engineering, riunitosi con urgenza, "avendo appreso dei provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura nei confronti di alcuni dipendenti, ha disposto la sospensione immediata dall'incarico degli stessi dipendenti". E' quanto si legge in una nota dell'azienda. Il cda, inoltre, "si è reso disponibile a rimettere il proprio mandato nelle mani del presidente per consentire la più efficace tutela della società".