Cronaca
a Genova

Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola

Attraversava la strada, ora è ricoverato all'ospedale Gaslini in condizioni gravi

09 Dic 2025 - 11:12
© Google Maps

© Google Maps

Gravissimo incidente in via Archimede a Genova, in zona San Fruttuoso. Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.

Il tratto di strada è stato chiuso con ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, un'auto medica e due ambulanze, una per soccorrere il minore travolto e una per il paziente che si trovava sull'ambulanza incidentata. Rilievi e indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

genova
incidente
ambulanza

