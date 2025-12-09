Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola

Gravissimo incidente in via Archimede a Genova, in zona San Fruttuoso. Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.



Il tratto di strada è stato chiuso con ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, un'auto medica e due ambulanze, una per soccorrere il minore travolto e una per il paziente che si trovava sull'ambulanza incidentata. Rilievi e indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.