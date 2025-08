Gemona, il 35enne ucciso e fatto in 3 pezzi: dietro il delitto l'ipotesi di una cena non preparata, che avrebbe scatenato la lite

Stanno emergendo dettagli di disagio familiare e di grosse difficoltà tra le mura domestiche dalle indagini sul delitto di Gemona (Udine), dove Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso, il corpo tagliato in tre pezzi e messo in un bidone pieno di calce dalla compagna, Marylin Castro Monsalvo, 30 anni, e dalla madre, Lorena Venier, 62, già arrestate. Dai primi rilievi degli investigatori, sembra che a mantenere tutta la famiglia (oltre ai tre adulti, anche la bambina di sei mesi, figlia della coppia) fosse la più anziana, caposala nel vicino ospedale. La nuora, operatrice socio-sanitaria prima di restare incinta, era depressa da tempo e in cura in un centro di salute mentale, mentre il figlio si limitava a qualche lavoro saltuario, secondo quanto hanno raccontato i vicini.