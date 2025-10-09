Gaza, le testimonianze degli ebrei in Italia: "Si percepisce l'odio delle persone"

"Prima andavo con la papalina in sinagoga, adesso è impossibile. Si percepisce l’odio delle persone, quando ti guardano e ti vedono in testa la kippah". A parlare è uno degli ebrei intervistati dall’inviato di "Realpolitik", che ha raccolto diverse testimonianze di chi, oggi, vive in Italia con un crescente senso di paura e isolamento.