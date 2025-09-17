Gaza, il racconto di una dottoressa: "Ospedale unica traccia di civiltà rimasta"

"L'ospedale è estremamente affollato non solo di pazienti ma anche di familiari - prosegue la dottoressa - è l'unica traccia di civiltà rimasta in giro e con questo intendo dire che è l'unico posto dove ci sono elettricità, internet e acqua". E conclude: "Di solito dico che è un inferno in terra e lo è. Queste persone hanno perso tutto e tutti, se hanno perso solo la casa sono fortunate. L'età media qui è bassa, non c'è nessuno oltre i 35 anni. È difficile guarire perché il tasso d'infezione è molto alto per via della scarsa igiene. Questa è una catastrofe interamente provocata dall'uomo ed è difficile da accettare".