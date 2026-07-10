Garlasco, il pompiere amico della madre di Sempio: "Mai stati insieme a Vigevano"

© Da video
Nel verbale del 31 marzo 2025, acquisito nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, il pompiere amico di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, unico indagato, chiarisce la natura del rapporto con la donna e smentisce in modo netto di averla mai vista a Vigevano, la cittadina in cui lavorava all’epoca dei fatti.
In un primo momento, l’uomo tende a minimizzare il legame che lo univa a Ferrari nel 2007, sostenendo di sentirla soltanto in occasione degli auguri di Natale e di compleanno. Poco dopo, però, ammette che tra loro c’era un rapporto più frequente, pur sempre riconducibile a una semplice amicizia.
I due, infatti, erano cresciuti nello stesso quartiere. "Da ragazzo abitavo a Garlasco, lei era la figlia di uno che stava vicino a mia mamma e mio papà", spiega, ricostruendo un contesto di conoscenza di lunga data.
Il pompiere riconosce di aver visto Daniela qualche volta, ma sempre nella sua abitazione e mai altrove. Soprattutto, ribadisce di non averla incontrata il 13 agosto 2006, giorno della morte di Chiara Poggi. In quella data, infatti, era in servizio alla caserma di Vigevano e afferma con decisione di non aver mai visto la donna nella cittadina lombarda.
La sua testimonianza, se confermata, contribuirebbe a escludere le ricostruzioni secondo cui sarebbe stata proprio Daniela Ferrari, e non il figlio Andrea, a effettuare lo scontrino del parcheggio di Vigevano, elemento al centro delle discussioni investigative. Una dichiarazione che potrebbe avere un peso significativo nel nuovo quadro dell’inchiesta.