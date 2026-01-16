Logo Tgcom24
Speciale Il delitto di Garlasco
Sul caso di Chiara Poggi

Garlasco, la Cassazione boccia l'inchiesta corruzione Venditti-Sempio

No al sequestro dei telefoni del magistrato in pensione

16 Gen 2026 - 11:20
La Corte di Cassazione ha bocciato l'inchiesta della Procura di Brescia sull'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per la presunta corruzione in atti giudiziari con "20-30mila euro" che avrebbe ricevuto da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per archiviare la posizione del figlio nel 2017 dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Dai giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte arriva un "rigetto totale" del ricorso presentato dal Procuratore di Brescia, Francesco Prete, e dalla pm Claudia Moregola contro l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Brescia il 17 novembre 2025 ha annullato i sequestri di tre telefoni, due pc, due tablet, due hard disk e due chiavette usb in uso al magistrato 72enne in pensione, ed eseguito il 24 ottobre.

