Garlasco, l'avvocato Gallo: "Tra oggi e domani potrebbe uscire un altro indagato"

A "Diario del Giorno", il legale di Massimo Lovati commenta i recenti sviluppi sulla vicenda
© Da video
La trasmissione di Rete 4 "Diario del Giorno" continua a seguire da vicino gli sviluppi attorno alle nuove indagini in merito al delitto di Garlasco. E lo fa nelle ore in cui l'ex carabiniere Silvio Sapone si trova in Procura.
A commentare gli ultimi aggiornamenti della vicenda, interviene a "Diario del Giorno" anche l'avvocato Fabrizio Gallo, alimentando l'idea di un'imminente svolta.
Quando la conduttrice Sabrina Scampini domanda a Gallo se, a suo parere, possa emergere a breve "qualcun altro indagato", l'avvocato conferma: "Secondo me sì, potrebbe uscire tra oggi e domani".