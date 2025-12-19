Delitto di Garlasco, il giallo del documento scritto a mano nel 2014

A "Mattino Cinque" i due fogli finiti agli atti solo oggi
In collegamento con "Mattino Cinque" Pasquale Linarello commenta dei documenti molto importanti del 2014 che non sono stati mai depositati e che sono finiti agli atti solo oggi sul delitto di Garlasco. "Alzo le mani, le carte parlano. Sulla perizia Albani e sul documento che avete fatto vedere c'è scritto che il DNA è comparabile, quindi ora iniziano a essere due i periti che dicono lo stesso" ha commentato il genetista.
"Quel documento è un verbale di operazioni peritali che non è stato allegato alla perizia De Stefano. E a chi diceva che erano tutti d'accordo rispondo per forza, su quel verbale c'è scritto che quel DNA è comparabile. Andava cristallizzato nel 2014" ha proseguito Pasquale Linarello.
E alla domanda del legale di Alberto Stasi, l'avvocato Antonio De Rensis, che ha chiesto se agli atti fosse mai stata depositata la consulenza del Dottor Capra, il genetista ha risposto: "No, non ho mai visto una consulenza del Dottor Capra. E aggiungo che agli atti del processo del 2014, quando viene sentito De Stefano, l'unica perizia depositata è quella del Professor Avato e del Dottor Matteo Fabbri" ha concluso.