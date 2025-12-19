Delitto di Garlasco, il giallo del documento scritto a mano nel 2014

E alla domanda del legale di Alberto Stasi, l'avvocato Antonio De Rensis, che ha chiesto se agli atti fosse mai stata depositata la consulenza del Dottor Capra, il genetista ha risposto: "No, non ho mai visto una consulenza del Dottor Capra. E aggiungo che agli atti del processo del 2014, quando viene sentito De Stefano, l'unica perizia depositata è quella del Professor Avato e del Dottor Matteo Fabbri" ha concluso.