Gallipoli, squalo colpisce motoscafo: paura durante un'uscita di pesca sportiva
L'avvistamento dell'esemplare di mako è il secondo nel Salento in pochi mesi
© Ansa
Al largo di Gallipoli si sono vissuti attimi di paura durante un'uscita in mare. Un motoscafo impegnato in una battuta di pesca è stato colpito da un grosso esemplare di squalo mako, visibilmente ferito. A bordo erano presenti alcuni diportisti. L'animale avrebbe improvvisamente cambiato direzione e colpito la parte anteriore dell'imbarcazione, provocando uno scossone netto.
Racconto social
L'episodio è stato raccontato da Giuseppe Zacà, che ha diffuso anche un video diventato virale. "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico". Secondo le prime ricostruzioni, lo squalo potrebbe essere stato spinto dall'agitazione per la ferita e dal rumore del motore dell'imbarcazione, reagendo in modo repentino. Non si tratta di un caso isolato. Già nell'agosto scorso, nelle acque di Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako.