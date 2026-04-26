Originaria del Nord America, la Chelydra serpentina è considerata una specie aliena invasiva. In Italia è vietato detenerla o venderla, ma negli anni il commercio illegale e gli abbandoni hanno favorito la sua diffusione. Il problema non è solo ambientale. Si tratta di un animale capace di allungare il collo con scatti rapidissimi e colpire con un morso estremamente potente. Quando si sente minacciata può causare ferite molto serie. A lanciare l'allarme è l'etologo Andrea Lunerti, che negli anni ha partecipato a numerosi recuperi: "Abbiamo già intercettato oltre 25 esemplari tra campagna e città". Parallelamente, si sta lavorando a sistemi di cattura specifici, come le cosiddette basking trap: piattforme galleggianti progettate per intercettare gli animali quando emergono dall’acqua per scaldarsi al sole.