Invasione di insetti alieni, a Milano è allarme per la cocciniglia japonica

Si tratta di una specie di insetto, di origine asiatica, appartenente alla famiglia delle Coccidae. In Europa è stata riscontrata per la prima volta in Italia nel 2017, dove si è diffusa principalmente nelle zone attorno Milano. In primavera forma degli ovisacchi, di colore bianco e con forma circolare, sui rami degli alberi colpiti. Gli ovisacchi sono gommosi, cerosi e resistenti alle intemperie. Una volta presenti sulle piante, possono essere eliminati solo tramite rimozione fisica dei rami infestati. "Il potenziale di infestazione - si legge in una nota diffusa ai residenti a Milano - è elevato ed è capace di attaccare alcune specie vegetali".