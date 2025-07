Gallipoli (Lecce), si aggravano le condizioni del bimbo di sette anni soccorso in piscina

Difficile al momento capire che cosa sia successo, anche perché la struttura è priva di telecamere di videosorveglianza. La polizia sta cercando di ricostruire i minuti prima dell'accaduto raccogliendo le testimonianze delle altre persone che erano in piscina ma che al momento non hanno portato a una ricostruzione univoca. Si sa che il bambino non indossava i braccioli e che non sapeva ancora nuotare bene. Qualcuno lo avrebbe visto giocare con altri bambini. Non si sa come mai sia finito nella piscina più grande e più profonda. Secondo alcune testimonianze, nessuno si sarebbe accorto che era in difficoltà in acqua, e non avrebbe nemmeno chiesto aiuto.