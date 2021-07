"Salvini? Non so su quali presupposti scientifici parlino questi politici". Così il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha replicato alle frasi del leader della Lega che aveva parlato della possibilità di lasciare la libera scelta sul vaccino agli appartenenti alla fascia che va dai 40 ai 59 anni, sostenendo inoltre che ai più giovani il vaccino non servirebbe.

"Il virus - spiega Galli a "Stasera Italia" - sta circolando su persone non vaccinate che hanno meno di quarant'anni. La variante Delta è in grado di infettare in maniera molto efficace anche giovani e bambini, che sono le persone che hanno più contatti. I dati sono in crescita e bisogna stare attenti".

Galli teme che si stia seguendo la strada tracciata da Boris Johnson in Inghilterra: "Il geniale premier inglese sta riaprendo con decine di migliaia di infezioni documentate - dice -, ho paura che si stia seguendo questo tipo di linea ma se il virus circola, non va bene per nessuno".