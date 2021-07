Tgcom24

"Le vaccinazioni non sono un optional. Quando sento e vedo Salvini ridere e scherzare su questo argomento, penso che sia un atteggiamento completamente irresponsabile: non si scherza sulle vaccinazioni, non si scherza sulla salute degli italiani". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, ricordando che "le vaccinazioni sono una priorità assoluta. Invitiamo il governo a prendere iniziative stringenti".