Arezzo, un ladro muore dissanguato durante un furto: si cercano i complici

Il parco della villa è illuminato: i ladri avrebbero scavalcato la recinzione per entrare, ma quando si sono avvicinati all'edificio è scattato l'allarme perimetrale. La famiglia era in casa e uno dei proprietari ha preso un'arma e, uscito all'aperto, ha fatto fuoco, sparando in aria. Secondo la ricostruzione, i ladri si sono spaventati e sono corsi verso l'esterno. Uno di loro, però, nella concitazione della fuga si è ferito a una gamba: ha tentato di proseguire, ma è morto in mezzo a un campo.