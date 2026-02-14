Arezzo, un ladro muore dissanguato durante un furto: si cercano i complici
Suona l'allarme in una villa, il proprietario spara in aria e il malvivente si ferisce mortalmente scavalcando la recinzione
© Carabinieri
Un ladro è morto dissanguato venerdì sera sulle colline di Arezzo, in località Policiano, dopo esser stato messo in fuga con i complici dal proprietario di una villa, che ha sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. Secondo una ricostruzione, il ladro si sarebbe introdotto nell'abitazione insieme ad altri due complici, ma il proprietario di casa li ha scoperti e avrebbe esploso un colpo di pistola in aria. Quindi i tre si sarebbero dati alla fuga: durante la corsa l'uomo si sarebbe accasciato a terra, vittima di un'emorragia.
Le indagini
Dai primi accertamenti sarebbe emerso che il decesso è stato causato dalla lacerazione di una vena, probabilmente riportata nella fuga, tagliandosi sulla recinzione o altri ostacoli non evitati nel buio. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri: si cercano i due fuggitivi, e note di ricerca sono state passate anche alla polizia. Potrebbero essere impiegate anche unità cinofile. Da qualche parte ci dovrebbe essere l'auto con cui la banda si è avvicinata alla zona dell'abitazione, mentre un complice o due forse aspettavano.
Una zona bersagliata dai furti
Il parco della villa è illuminato: i ladri avrebbero scavalcato la recinzione per entrare, ma quando si sono avvicinati all'edificio è scattato l'allarme perimetrale. La famiglia era in casa e uno dei proprietari ha preso un'arma e, uscito all'aperto, ha fatto fuoco, sparando in aria. Secondo la ricostruzione, i ladri si sono spaventati e sono corsi verso l'esterno. Uno di loro, però, nella concitazione della fuga si è ferito a una gamba: ha tentato di proseguire, ma è morto in mezzo a un campo.
Stando ai racconti, la zona è spesso bersagliata dai furti e anche venerdì sera, a partire dalle 19.30, la chat dei residenti si è animata di numerose segnalazioni di tentativi di furti e di movimenti sospetti. Alcuni furti sarebbero stati messi a segno nella stessa zona.