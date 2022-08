Furti in casa d'estate, le regole per prevenirli

Con l'arrivo della bella stagione, milioni di italiani sono pronti a lasciare i propri

per le vacanze. Così le grandi città si svuotano e cresce il rischio dei. Stando agli ultimi dati il numero deidurante il periodo estivo è in aumento. "", il programma di informazione della fascia mattutina di, ha realizzato un servizio con tutti i consigli per

Le forze dell'ordine raccomandano di chiudere bene

porte e finestre

attivare l'allarme

centralino del 112

prima di lasciare casa. Non dimenticare, ovviamente, die di collegarlo direttamente al. Sarebbe utile, inoltre, chiedere a un vicino di ritirare la posta così da non farla accumulare e far sapere, in questo modo, di essere via da molto tempo.

Ma tutto questo non basta, è importante essere

riservati

ed evitare di comunicare sui social di essere in vacanza.