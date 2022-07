Vacanze, come evitare i furti in casa: i consigli della polizia per un'estate sicura

Leggi Anche Chi soffre di più il caldo e perché? Tutte le categorie a rischio

Attenzione ai social

- Prima di lasciare l'abitazione, la polizia di Stato consiglia di verificare che tutti gli infissi siano ben chiusi e la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. È poi bene evitare di far sapere a tutti che si sta partendo, magari pubblicando sui social foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonché le mete e le date di rientro. Sono tutte notizie che possono aiutare i malintenzionati a individuare il momento più opportuno per introdursi in casa.

I vicini di casa

- Sarebbe poi utile avvisare della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori sospetti o a eventuali persone sconosciute che si aggirino in zona. Questo perché, spiega la polizia, "piccoli oggetti possono essere lasciati sulla porta d'ingresso e controllati i giorni successivi da potenziali ladri per essere sicuri che nessuno li abbia spostati o rimossi". È poi utile chiedere a un vicino di prelevare con frequenza la propria corrispondenza dalla cassetta delle lettere per evitare l'accumularsi di posta che possa essere segnale di una casa disabitata.

Gli oggetti di valore

- Come spiega la polizia, bisogna evitare di lasciare all'interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli e oggetti di valore. Sarebbe anche utile fotografare ogni bene che potrebbe essere oggetto di furto, in modo da poter consegnare - al momento di un'eventuale denuncia - l'immagine dei beni rubati. Questi scatti potranno essere inseriti nella "bacheca online", il portale istituto appositamente dalla polizia per rendere più agevole ai legittimi proprietari la ricerca tra i beni sequestrati a seguito di indagini, al fine di ottenerne la riconsegna. Resta cruciale l'installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto.

In caso di furto

- La polizia raccomanda, al rientro dalle vacanze, di non entrare in casa e di chiamare immediatamente il numero di emergenza nel caso in cui si dovesse trovare la porta aperta, socchiusa o chiusa dall'interno. L'ingresso istintivo nell'abitazione potrebbe infatti causare una reazione violenta del ladro, qualora si trovasse ancora dentro. Se invece il cittadino trova la casa a soqquadro, per garantire un buon esito delle indagini la polizia consiglia di non toccare nulla per non compromettere eventuali fonti di prova.