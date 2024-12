Furti nelle ditte orafe di Arezzo, due persone fermate

Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini di squadra mobile e carabinieri di Arezzo per i furti messi a segno nelle ditte del settore orafo di Arezzo e provincia. Si tratta di due uomini, entrambi di nazionalità romena, provenienti da fuori della provincia, per i quali il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per un colpo messo a segno il 28 novembre e per un tentato furto del 22 novembre. Scoperto anche il covo che sarebbe stato utilizzato dalla banda.