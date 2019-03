Fu travolto in passeggino da un camionista ubriaco: bimbo di 15 mesi esce dal coma

Il bimbo di quindici mesi che l’8 marzo scorso era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato travolto a Marostica (Vicenza) da un camion è uscito dal coma farmacologico e non è più in pericolo di vita. A causa dell'incidente, il piccolo aveva perso la gamba destra, che gli era stata amputata in ospedale a Padova, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Proprio qui al suo risveglio non sono mancati attimi di commozione.