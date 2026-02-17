Frosolone, il paese dei coltelli teme il decreto sicurezza: il sindaco scrive al Governo

Il sindaco De Lisio avrebbe anche in programma nelle prossime settimane un incontro con i produttori e alcuni giuristi. "L'obiettivo - spiega all'Ansa - è di arrivare a scrivere un documento da sottoporre al Governo, attraverso la nostra delegazione parlamentare, per contribuire in maniera fattiva alla bozza e tutelare i nostri produttori, distinguendo con attenzione tra l'uso illecito di strumenti e la produzione artigianale e industriale di qualità, destinata a impieghi legittimi e professionali".