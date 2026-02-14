Sicurezza, via libera alle armi per gli agenti anche quando non sono in servizio
La misura, contenuta nel decreto legge entrato in vigore lo scorso anno, era rimasta inattuata fino a ora
© Istockphoto
Anche fuori servizio gli agenti potranno portare con sé le armi. È quanto confermato da una circolare diffusa dal dipartimento di Pubblica sicurezza, che fornisce le prime indicazioni per applicare l'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, che già prevedeva il via libera. La misura, finora rimasta inattuata, è rivolta a tutti gli operatori delle forze dell'ordine, compresi gli agenti della polizia locale. Oltre a poter circolare con addosso armi personali, le forze di pubblica sicurezza possono anche comprarle senza bisogno di particolari autorizzazioni: non serve una licenza per il porto d'armi, basta mostrare il tesserino professionale al momento dell'acquisto in negozio.
La circolare
"Il citato articolo 28 dispone una rilevante innovazione in tema di porto d'armi senza licenza a favore degli agenti di pubblica sicurezza", si legge nella circolare del Viminale. "La necessità per gli agenti di dimostrare il bisogno di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati viene superata dalla presunzione legale dell'esigenza di autotutela".